Asso: in fiamme un appartamento in ristrutturazione

A prendere fuoco sono stati gli scarti edili dei lavori che una squadra di operai stava facendo in questi giorni nell’appartamento. L’incendio è avvenuto questa mattina, 2 dicembre, in via Garibaldi ad Asso ed è stato necessario l’intervento di tre squadre dei pompieri, tra Como, Erba e Canzo, per spegnere le fiamme e mettere la zona in sicurezza.