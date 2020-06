Arosio: incendio in una cantina

Ieri sera, 19 giugno, intorno alle 22.00, è scoppiato un incendio in uno scantinato di via Prealpi ad Arosio. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Como e Cantù che, dopo aver domato le fiamme, hanno fatto allontanare gli abitanti per evitare l’intossicazione da fumo. Subito dopo la messa in sicurezza però, la famiglia ha potuto rientrare in casa. Non ci sono feriti.

