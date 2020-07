Albese: incendio durante una festa con 20 minorenni, tra cui alcuni bambini

Per fortuna nessun ferito fra i ragazzi, solo un adulto trasportato all’Ospedale di Erba, le cui condizioni non sembrano destare preoccupazione. In compenso tanta paura per una ventina di minorenni e i loro accompagnatori che ieri sera, 30 giugno, stavano festeggiando a Villa Campari.

Il panico si è scatenato subito dopo le 23 quando il tetto e parte della mansarda della prestigiosa abitazione voluta dal fondatore dell’azienda Campari hanno preso fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco di Erba e Como, i carabinieri di Erba, e diverse ambulanze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.