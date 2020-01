Faloppio: fienile in fiamme

Stamattina, 28 gennaio 2020, a Faloppio, provincia di Como, è andato a fuoco un fienile, in via Montebello. Sono dovuti intervenire ben quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme, considerando anche la pericolosità di un incendio del genere, facile ad espandersi data la composizione altamente infiammabile dell'edificio e del suo contenuto.

Fortunatamente il pronto intervento dei pompieri ha fatto sì che i danni siano stati contenuti. Alle ore 14.00 di oggi i vigili erano ancora intenti al minuto spegnimento delle fiammelle attive.

Ignote, al momento, le cause dell'incendio.