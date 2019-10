Appartamento in fiamme a Como: malore per una persona

Fiamme in un appartamento di via Turati a Como, nella tarda mattinata di giovedì 3 ottobre 2019.



L'incendio si è sviluppato, per cause ancora da chiarire, all'interno di un'abitazione situata al primo piano di una palazzina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con autopompa e autoscala, e personale sanitario del 118 per una persona colta da malore.