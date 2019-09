Allarme incendio in via Borsieri a Como: fiamme in un appartamento

Incendio in un'abitazione del centro città: le fiamme si sono sprigionate al settimo piano di un appartamento di via Borsieri 2 a Como. L'allarme è scattato intorno alle 18.30. Un'alta colonna di fumo denso e nero si è levata in cielo, ben visibile in tutto il centro città. Nessuna persona è rimasta ferita. Ancora da chiarire le cause del rogo che è stato domato velocemente dai vigili del fuoco intervenuti subito sul posto.