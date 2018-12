Impalcatura pericolante, intervento dei vigili del fuoco a Montorfano

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con urgenza a Montorfano in via Como per mettere in sicurezza una impalcatura pericolante. La struttura installata sulla facciata di una palazzina residenziale in fase di sistemazione è risultata in procinto di cadere. La segnalazione di un residente ha allertato i pompieri che nella mattina dell'8dicembre 2018 sono intervenuti con un'autoscala. Il rischio di caduta dell'impalcatura è stato, dunque, scongiurato.