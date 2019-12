Guidava con una patente falsa: fermato a Rovellasca immigrato irregolare

Guidava senza patente e senza regolare permesso di soggiorno. O meglio, con sé aveva una copia non conforme all'originale del permesso di guida internazionale. E' questo documento falso che H. Z., pakistano di 39 anni residente domiciliato a Desio, ha esibito ai carabinieri di Turate quando lo hanno fermato in via Carugo a Rovellasca il 6 dicembre.

I militari hanno approfondito le verifiche anche al permesso di soggiorno ed esteso il medesimo controllo al passeggero dell'auto, A. U., 29enne anch'egli pakistano ma domiciliato a Rovellasca. E' risultato che entrambi si trovano in Italia senza regolare permesso di soggiono. Per questo motivo i carabinieri non hanno potuto fare altro che procedere con la denuncia a piede libero deu due pakistani. L'uomo alla guida dovrà rispondere oltre che di immigrazione clandestina anche di guida con patente mai conseguita.