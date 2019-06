Ilaria Maria Serpi nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Como

E' tornata a Como in veste di Dirigente della Divisione Anticrimine Ilaria Maria Serpi, Primo Dirigente della Polizia di Stato già in passato in servizio nella Questura cittadina.

Sposata e madre di due figli, si è laureata in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma ed è entrata a far parte della Polizia nel 1995. Al termine del corso di formazione per Commissari è stata assegnata alla Questura di Como, dove ha intrapreso il suo proprio percorso professionale tra Ufficio Volanti e Squadra Mobile per poi essere destinata nel 2000 al II Reparto Volo di Milano.

Nel 2010 ha fatto rientro a Como, assumendo dapprima l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi l’Incarico di Capo di Gabinetto che ha mantenuto fino alla data della sua promozione a Primo dirigente della Polizia di Stato.

Nel settembre 2018, terminato il corso da Primo Dirigente presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stata trasferita alla Questura di Varese per far rientro martedì 4 giugno 2019 alla Questura di Como con l’incarico di Dirigente la Divisione Anticrimine