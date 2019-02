Idrovolante caduto nel lago di Como: pilota in ospedale

Paura sul lago di Como a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, per un idrovolante caduto in acqua. Soccorso il pilota, un uomo di 59 anni, ricoverato in stato di ipotermia ma non in pericolo di vita.

Come riportano i colleghi di Lecco Today, l'incidente è successo nella mattina di sabato 9 febbraio 2019, verso le 10.30. L'ultraleggero si è inabissato nel lago in seguito a un atterraggio di emergenza. In corso di accertamento dinamica e cause dell'incidente.

I soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe precipitato nel lago con il proprio idrovolante a seguito di una manovra sbagliata. Subito è scattato l'allarme alla centrale del 118. Sul posto, tra la riva e lo specchio di lago della frazione di Olcio, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Lecco: per il soccorso del pilota sono state inviate una squadra da terra a bordo di una autopompa e un’altra squadra con personale specializzato nel soccorso acquatico a bordo della pilotina.

In supporto delle squadre del Comando di Lecco, è stato richiesto l’intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Una volta raggiunto il veivolo e accertato che il pilota fosse stato affidato alle cure del personale medico, le squadre dei vigili del fuoco hanno trainato l’ultraleggero presso un cantiere nautico dove sarà possibile provvedere al recupero.

Sul posto anche ll'ambulanza del Soccorso Mandellese, i carabinieri, e la Polizia locale. Il fatto è stato segnalato anche alla Prefettura di Lecco. Le condizioni dell'uomo, per fortuna, non sarebbero gravi ed è stato ricoverato all'ospedale di Lecco in codice giallo.