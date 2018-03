Omicidio di Locate Varesino: identificato l'uomo trovato morto in un bosco

Aveva 26 anni ed era originario del Marocco. Gli inquirenti hanno identificato il corpo dell'uomo dell'uomo trovato morto nella mattina di sabato 17 marzo 2018 nella zona boschiva a ridosso della provinciale a Locate Varesino. Si tratta di un uomo che si trovava in Italia senza permesso di soggiorno. Sembra che non avesse una fissa dimora. Per il momento, stando a quanto riferito dalla Provincia, si starebbe indagando nella direzione del regolamento di conti.

E' noto, infatti, che la zona a ridosso del confine tra le province di Como e di Varese siano molto frequentate da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti. In particolare le zone boschive di quest'area sono diventate il regno di questi individui che vivono dei proventi dello spaccio di droga.

La vittima, ad ogni modo, è risultata completamente sconosciuta alle forze dell'ordine, poer questo non è stato facile risalire alle sue generalità. Da un primo esame autptico è stato riscontrato un foro di proiettile sul petto.