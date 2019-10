Scoppi e fumo alla ditta Henkel, paura nella notte a Lomazzo

Momenti di ghrande preoccupazione tra popolazione di Lomazzo residente nelle vicinanze della Henkel, la ditta di viale Como specializzata nella produzione di prodotti detergenti. Poco prima di mezzanotte (tra il 13 e il 14 ottobre 2019) al comando dei vigili del fuoco è giunta la chiamata di allarme per presunte esplosioni accompagnate da fuoriuscita di fumo dall'impianto. Immediatamente sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Ingente la mobilitazione di uomini e mezzi vista la pericolosità delle sostanze trattate nella fabbrica. In realtà si è presto scoperto che i boati e il fumo (che in realtà era vapore acqueo) erano causati da una valvola di sovrappressione malfunzionante. Il problema è stato presto risolto. Dal comando dei pompieri hanno fatto sapere che non c'è statio alcun rischio per la sicurezza e la salute pubblica.