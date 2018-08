Svolta pericolosa in Napoleona: denunciato uomo senza patente

Giovedì 23 agosto un equipaggio della polizia locale di Como ha fermato un cittadino extracomunitario che alla guida dell'auto della propria compagna aveva appena svoltato con una manovra altamente pericolosa da via dei Mille in via Napoleona, dirigendosi verso Camerlata. Dal controllo il cittadino extracomunitario risultava privo di patente di guida ed era già stato fermato alcuni mesi prima per lo stesso motivo. Proprio per questa recidiva gli agenti lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica visto che il reato di guida senza patente è previsto quando lo stesso viene commesso dalla medesima persona nell’arco di un biennio. A conclusione dell’intervento l’autovettura che guidava è stata posta sotto sequestro per la confisca.