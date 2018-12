Como, guida senza patente la macchina sequestrata e senza assicurazione: denunciata una rom

Nella serata del 6 dicembre 2018 durante un controllo in viale Lecco una pattuglia della polizia locale ha sorpreso una donna di 45 anni di etnia sinti e residente a Verona alla guida della propria auto. La donna non aveva la patente. L'accertamento è stato fatto con il sistema di rilevazione "targa System", che consente di verificare in tempo reale la copertura assicurativa.

Recidiva

Dalla banca dati è risultato che il mezzo era privo di polizza e che alla donna era stata ritirata la patente nell'agosto del 2017. La conducente, a seguito di ulteriori verifiche, è risultata recidiva poiché già sorpresa nel mese di settembre 2018 alla guida dell'auto nonostante la revoca della patente un anno prima.La donna è stata dunque deunciata a piede libero.

Qualche mese fa la donna era stata fermata e multata per guida senza patente in Veneto; l'auto era stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata in custodia alla proprietaria. La donna ha pensato di poterla fare franca lontano dalla propria città nonostante i pesanti provvedimenti nei suoi riguardi e ha violato i sigilli arrivando a Como con la vettura sottoposta a fermo. Anche tale iniziativa è costata alla conducente una segnalazione in Procura per il reato previsto dall'articolo 335 del Codice Penale, punito con la reclusione sino a sei mesi.

Truffa

Le sorprese per gli Agenti non erano finite. Oltre a sequestrare l'auto per mancanza di copertura assicurativa, sono in corso approfondimenti per verificare l'autenticità del certificato assicurativo cartaceo esibito. Alle domande sulle modalità di pagamento del premio la donna ha fornito risposte contradditorie che saranno oggetto di ulteriori indagini da parte del Comando di viale Innocenzo. In caso di riscontri positivi la protagonista della vicenda dovrà rispondere anche del reato di truffa ai danni della compagnia assicurativa.