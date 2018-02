Emergenza idrica a Como: sacchetti di acqua potabile distribuiti a Lora, Civiglio e via Baradello

Continua la distribuzione di sacche di acqua potabile da parte di Acsm Agam ai cittadini dei quartieri di Como ancora senz'acqua dopo il guasto che dalla mattina di martedì 20 febbraio 2018 sta interessando mezza città.

Gli addetti dell'azienda per la consegna sono a disposizione in 3 punti individuati in accordo con la protezione civile municipale per gestire la situazione di emergenza: i sacchetti di acqua vengono consegnati presso l'impianto di potabilizzazione di via Baradello e presso le chiese di Lora e Civiglio.

L'intervento



Un primo intervento di riparazione della condotta guasta è stato completato attorno alle ore 5 della notte tra il 20 e il 21 febbraio, ma si è rivelato necessario proseguire nelle lavorazioni al fine di sostituire la porzione di rete idrica di Como a ridosso di piazza Vittoria. Una maxi voragine è stata aperta dagli operai per riparare il guasto, con conseguenti disagi per la circolazione.

Le squadre- fanno sapere da Acsm- stanno operando senza soluzione di continuità per ridurre al minimo i disagi. Mercoledì 21 è stata ripristinata la distribuzione dell'acqua in gran parte della città, salvo che nelle frazioni di Camnago, Civiglio e Lora e nelle vie Oltrecolle, Torriani, Benzi dove si registrano carenze.

Informazioni

A disposizione per chiarimenti e informazioni il numero del pronto intervento della società 800.388.088 e una linea attivata dal Comune: 348.1336021.

Aggiornamenti anche sul sito https://reti.acsm-agam.it/.