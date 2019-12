Adesso ai semafori di Como vendono anche i gratta e vinci

Incredibile ma vero, il gioco d'azzardo sta coinquistando le strade: è uscito dalle classiche sale slot o tabaccherie dove si può tentare la sorte al Lotto e a giochi simili e persino per comprare un gratta e vinci non occorre andare all'edicola o al supermercato. Infatti, a dispetto di tutti i regolamenti comunali, vecchi e nuovi, che vietano il commercio abusivo e attività di questua e vendita ai semafori, a Como sono comparsi i nuovissimi venditori di gratta e vinci itineranti. Si piazzano ai semafori e tentano di venderti un "grattino".

Mentre il centro storico è affollato di gente e, quindi, di forze dell'ordine, appena fuori dalle mura c'è qualcuno che se ne approffita per fare qualcosa che non sembra molto legale. Forse l'idea può sembrare curiosa e originale, ma la verità è che con ogni probabilità quei gratta e vinci hanno una provenienza molto dubbia. Sicuramente molto più dubbia delle rose e dei gadget che numerosi venditori ambulanti cercano di rifilare ai passanti del centro storico. Infatti, rose e gadget vengono acquistati più o meno regolarmente a prezzi stracciati in precisi mercati e negozi del Milanese. Tutta un'altra storia, invece, peri gratta e vinci la cui vendita è rigidamente regolamentata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Eppure sembra che la vendita in strada dei gratta e vinci funzioni. Al semaforo situato all'intersezione tra viale Masia, viale Innocenzo XI e via Gallio nel pomeriggio del 14 dicembre 2019 erano al lavoro due venditori di gratta e vinci. Uno di loro indossava addirittura un giubbotto catarifrangente, che lo faceva quasi sembrare un operatore autorizzato.