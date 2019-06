Caduto dall'albero a Stazzona, morto l'assessore Giuliano Gestra

Tragedia a Stazzona nel primo pomeriggio di lunedì 10 giugno 2019: è morto Giuliano Gestra, assessore del comune. L'uomo, 48 anni, è caduto da un albero che stava tagliando in via alla Chiesa.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che Gestra stesse facendo alcuni lavori di potatura insieme ad altri volontari, quando sarebbe caduto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Menaggio. Un volo che non gli ha lasciato scampo.

Nonostante le prime cure e il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Gravedona, il 48enne è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.

Morto Giuliano Gestra: il cordoglio del presidente lombardo Attilio Fontana

"Desidero esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza della Regione Lombardia alla famiglia di Giuliano. Un destino crudele oggi l'ha strappato all'affetto dei suoi cari mentre, con grande spirito di abnegazione e attaccamento alla sua terra, stava cercando di dare un contributo concreto per migliorare e rendere più sicura la quotidianità dei suoi compaesani". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la morte di Giuliano Gestra. "Come tutti gli amministratori dei piccoli Comuni - aggiunge Fontana - svolgeva il suo ruolo istituzionale come la forma più alta di volontariato civico. Lo ricorderemo sempre con gratitudine. Una preghiera per lui e un abbraccio forte ai suoi cari".