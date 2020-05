Scomparso un giovane lecchese, si chiama Giovanni: se lo vedete chiamate il 112

Giovanni non dà più sue notizie dalle 22 di domenica 10 maggio, quando si è allontanato da casa sua, a Calco, in provincia di Lecco, dove vive con la famiglia. La prefettura oltre a rendere nota la scomparsa, ha esortato la popolazione lecchese e delle provincie confinanti a porre la massima attenzione.

Giovanni ha 24 anni, è alto 1 metro e 90 cm e pesa circa 90 kg. Ha occhi marroni e corti capelli castani, pettinati come nella foto. Al momento dell’allontanamento il giovane indossava pantaloni lunghi marroni, maglia verde a maniche lunghe e scarpe nere.

Chiunque possa fornire contributi utili alle ricerche e al suo ritrovamento, può contattare il 112 oppure direttamente la Stazione dei Carabinieri di Brivio al numero 039 5320318.