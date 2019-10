Vagava di notte in Valtellina: ritrovato giovane comasco scomparso

I genitori ne avevano denunciato la scomparsa preoccupati per la lunga assenza da casa. Il giovane, un 25enne residente nel Comasco, è stato individuato nella notte tra lunedì 28 ottobre e martedì 29 ottobre 2019 mentre vagava da solo e senza meta lungo la Statale 38, in Valtellina.

Come riporta il quotidiano Sondrio Today, l'individuazione è avvenuta per opera di una pattuglia di carabinieri che, avvicinato il giovane, lo hanno condotto in caserma e riaffidato alla famiglia.