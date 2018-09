Vandalismo a Menaggio, fa esplodere giostra con un grosso petardo: denunciato comasco

Avava danneggiato una giostra per bambini, un cavallino a dondolo, facendola esplodere con un petardo a Menaggio a notte del 17 settembre 2018. Ora il vandalo è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un comasco di 46 anni, I.A. le sua iniziali.

L'atto vandalico era avvenuto nella centralissima piazza Garibaldi: il gesto non era passato inosservato in quanto il boato, causato dalla deflagrazione di materiale pirotecnico, aveva risvegliato di soprassalto molti residenti della zona.

I carabinieri hanno avviato subito l'indagine raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della piazza e delle zone limitrofe. Da qui i militari sono riusciti a risalire al 46enne vandalo comasco che ha inserito un grosso petardo in un foro nella vetroresina della giostra. L'esplosione l'aveva resa inutilizzabile.

L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.