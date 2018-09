I funerali dei ragazzi morti nell'incidente di Guanzate: in paese è lutto cittadino

Guanzate in lutto sabato 15 settembre 2018 per i funerali di Michele Duchino e Alexander Solovyev, entrambi 21enne, due dei ragazzi morti nel drammatico incidente avvenuto sabato 8 settembre. Con loro ha perso la vita anche Alfonso Tolone, 19 anni, mentre un quarto giovane di 21 anni si è miracolosamente salvato.



L'ultimo saluto a Michele e Alexander è fissato per sabato 15 settembre alle 14 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Guanzate, in piazza San Cristoforo. La camera ardente è allestita all'oratorio a partire dalle 10.

Per i funerali il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino: cittadini, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali e produttive, uffici pubblici e istituzioni scolastiche sono invitate a osservare un minuto di silenzio durante la celebrazione delle esequie. Durante la cerimonia funebre Guanzate si fermerà: il sindaco ha disposto la sospensione dell'attività di tutti gli uffici pubblici, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande. Vietate, infine, attività ludiche ricreative in contrasto con il carattere luttuoso della giornata.

I funerali di Alfonso Tolone saranno invece celebrati martedì 18 settembre alle 14.30 (preceduti alle 14 dal Rosario) a Fino Mornasco nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.