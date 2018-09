Laglio, gabbiano ferito nel lago salvato dai vigili del fuoco

Una bella storia che arriva direttamente dal lago di Como: vigili del fuoco impegnati a Laglio per salvare un gabbiano ferito che non riusciva più ad alzarsi in volo.

Siamo abituati a vedere i pompieri, spesso definiti gli eroi dei nostri giorni, al lavoro nelle più grandi tragedie: incendi, alluvioni, eventi catastrofici come la recente tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Eppure i vigili del fuoco intervengono anche nelle "piccole" cose, come può essere il salvataggio di un povero gabbiano ferito e rimasto in balia delle acque del lago.



E' successo nello specchio d'acqua antistante il comune di Laglio: i pompieri, allertati da alcuni passanti che si sono accorti della difficoltà dell'animale, sono intervenuti con un gommone e hanno recuperato il gabbiano.

Adesso sarà affidato alle cure dei veterinari di via Stazzi.