Como, baby gang ruba nei box di un condominio: arrestati tre ragazzi minorenni

Tentativo di furto nei box di un condominio di via Leoni a Como a opera di una baby gang: è successo verso le 23 di martedì 23 ottobre 2018. A tre dei cinque giovanissimi è andata male e sono stati arrestati dalla polizia.

Il furto e la fuga

L'allarme è scattato nella tarda serata quando un cittadino dal balcone di casa ha notato un gruppo di ragazzi che dopo aver scavalcato la recinzione del cancello carraio, percorreva il cortile interno del condominio dirigendosi verso i box. Subito l'uomo ha telefonato al 112 che ha inviato una Volante dalla Questura cittadina.

Una volta sul posto gli agenti, arrivati in corrispondenza del passo carraio del condominio, hanno visto aprirsi il cancello automatizzato e cinque giovani (due dei quali con dei grossi borsoni) salire la rampa dei box.

Alla vista dei poliziotti, il gruppo ha gettato a terra la refurtiva fuggendo precipitosamente. I poliziotti si sono gettati all'inseguimento riuscendo a fermare due dei cinque ragazzi, di 14 e 15 anni.

Gli altri tre ragazzi sono fuggiti uscendo dallo spazio condominiale ma sono stati intercettati da una seconda pattuglia, che è riuscita a fermare un altro del gruppo, un 17enne.

L'arresto

I tre sono stati portati in Questura per gli accertamenti di rito: qui hanno ammesso di essersi introdotti nel cortile del condominio e di aver forzato due box, dai quali hanno rubato due paia di guanti da moto e numerose bottiglie e lattine di bevande alcooliche ed analcooliche.

I tre minori in considerazione della gravità del fatto (poiché avvenuto in ore notturne penetrando nelle pertinenze del condominio ed introducendosi con l’uso della forza all’interno dei box per asportarne il contenuto) e dei precedenti di Polizia per reati contro la persona e del patrimonio in ambito di bande giovanili (essendo componenti di un gruppo conosciuto alle forze dell'ordine) sono stati arrestati per furto in concorso. Il 17enne è stato inoltre trovato in possesso di 1,97 grammi di hashish e anche sanzionato amministrativamente.