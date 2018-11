Allarme ladri in una casa di via Carloni a Como: ma sono bambini che giocano a nascondino

Temeva un furto in casa dei vicini e ha chiamato i vigili, ma in realtà si trattava soltanto di bambini che giocavano a nascondino con le torce.

Curioso episodio verso le 22 di sabato 17 novembre 2018 in via Carloni a Como: alla centrale della polizia locale è arrivata la telefonata preoccupata di un residente che segnalava di aver visto delle torce accese all'interno di un appartamento nel palazzo vicino. Un equipaggio del pronto intervento è andato sul posto a controllare: gli agenti sono entrati nella palazzina e hanno raggiunto l'appartamento in cui erano stati segnalati i ladri senza però notare segni di effrazione o altri elementi che facessero presupporre un furto.

Gli agenti hanno quindi suonato alla porta e ha aperto il proprietario di casa che ha svelato l'arcano: non c'erano ladri ma bambini che giocavano a nascondino con le torce.

Gli agenti sono stati ringraziati comunque dai residenti per la prontezza dell'intervento.