Preso il ladro-vandalo del mercato coperto: è un senzatetto

La polizia della Questura di Como ha individuato e denunciato l'uomo che nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2020 si è introdotto nel mercato coperto di via Mentana e dopo avere messo a soqquadro alcuni banchi ha rubato alcuni prodotti alimentari. Grazie alle telecamere di sorveglianza poste all'esterno e all'interno del mercato gli investigatori sono riusciti a individuare il ladro. Si tratta di un senza fissa dimora di Como, di 43 anni, con precedenti di polizia. Nelle immagini analizzate si vedono tre uomini che parlano vicino al mercato, poco dopo due di loro si allontanano mentre il terzo si dirige verso il cancello di ingresso, scomparendo però dalla visuale della telecamera esterno. Poco dopo, però, l'uomo viene ripreso dal sistema di videosorveglianza interno.

Nonostante indossasse la mascherina e un cappello e il cappuccio del giubbotto, non è stato difficile per gli agenti risalire alla sua identità e a individuarlo. Il senzatetto ha confermato la sua responsabilità e ha condotto i poliziotti nel punto in cui aveva nascosto la refurtiva che consisteva in due cassette colme di cibo.