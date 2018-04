Ladri di notte al bar tabacchi di via Dante a Como

Furto nella notte al bar tabacchi di via Dante (angolo via Tommaso Grossi). I malviventi sono riusciti a introdursi tra le 3 e le 4 di notte nel locale praticando sfondando il vetro della porta. Il rumore ha attirato l'attenzione di qualche residente e i carabinieri sono accorsi immediatamente. I ladri per la fretta di fuggire sono riusciti ad arraffare solo un magro bottino (ancora da quantificare esattamente) costituito da qualche pacchetto e stecca di sigarette e da qualche gratta e vinci.