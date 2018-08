In vacanza a Como ruba il portafoglio a una turista in hotel: denunciato cliente

Furto in un hotel di Como: nei guai un turista sloveno di 35 anni in vacanza in città.

L'uomo, ospite di un albergo comasco, ha sottratto nella hall il portafoglio di una turista tedesca, anche lei ospite dello stesso hotel, nascondendo poi la refurtiva nella propria camera d'albergo.

La donna ha chiesto aiuto ad alcuni carabinieri del 3° Reggimento “Lombardia”, anche loro ospiti della struttura: insieme ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Como hanno identificato l'uomo e recuperato il portafoglio che è stato restituito alla turista tedesca.

Il 35enne sloveno è stato deferito in stato di libertà.