Como, aggressione e minacce col coltello al Carrefour di viale Giulio Cesare per rubare un peluche: 3 arresti

Furto e aggressione al Carrefour di viale Giulio Cesare a Como nella tarda serata di giovedì 30 novembre 2018: due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver prima rubato un peluche dal supermercato e poi, una volta scoperti, di aver minacciato i dipendenti con un coltello e aver picchiato a calci e pugni i due addetti alla vigilanza per scappare.

Tutto è iniziato verso le 23 di giovedì quando alla Sala Operativa della Questura di Como giunge una segnalazione per una lite all’interno del parcheggio del Carrefour di Viale Giulio Cesare a Como. Giunti sul posto, i poliziotti, prendono contatto con gli operatori della sicurezza del supermercato che avevano richiesto l’intervento i quali raccontano che qualche ora prima, durante l’ordinaria attività di controllo, notavano due uomini ed una donna che osservavano con particolare attenzione la merce esposta e, per non destare sospetto, alla vista dei due addetti uno degli uomini chiedeva informazioni sul funzionamento di un oggetto esposto. Insospettiti dall’atteggiamento dei tre gli operatori della vigilanza, dopo aver mostrato loro il funzionamento dell’oggetto, continuano la loro attività senza però perderlo di vista.

Il furto e l'aggressione al Carrefour

E infatti, poco dopo, notano uno degli uomini del gruppetto prendere un oggetto da uno scaffale e occultarlo addosso. Ma, giunto alle casse, alla richiesta di mostrare cosa nascondeva, l’uomo prima nega di aver preso qualcosa e poi si dà alla fuga inseguito dai vigilanti che, intanto, chiamano la Polizia.

Fermato nel parcheggio L. D., 21enne italiano, nel tentativo di eludere un controllo all’arrivo dei Poliziotti, consegna un peluche che nascondeva nei pantaloni, ma quando capisce che non può allontanarsi estrae un coltello e minaccia i due dipendenti del centro commerciale, cercando di allontanarsi a bordo della propria auto. Nel frattempo sopraggiungono B. M., 19enne italiana, e L.M., anche lui italiano di 20 anni, che erano con lui nel supermercato, che per assicurarsi la fuga colpiscono con calci e pugni i due addetti alla vigilanza.

Prontamente bloccati dall’arrivo di una Volante i tre ragazzi vengono accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito e arrestati per rapina impropria e associati alle camere di sicurezza del carcere Bassone di Como.