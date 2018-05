Bellagio, ruba soldi sul traghetto della Navigazione: arrestato

Ha rubato soldi dalla cassa di un traghetto della Navigazione ma è stato bloccato dal personale e poi arrestato dai carabinieri.

E' successo nella serata di domenica 6 maggio 2018: protagonista un cittadino afghano di 29 anni, in Italia senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso dal personale addetto della società di navigazione della motonave “Lucia”, che stava effettuando la tratta di navigazione Menaggio – Bellagio, mentre stava trafugando 150 euro in contanti dalla cassa installata a bordo traghetto, ovvero l'incasso dei biglietti.

Il 29enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bellagio in flagranza per il reato di furto aggravato:

Lunedì 7 maggio 2018 il processo con rito direttissimo.