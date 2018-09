Cernobbio, dopo la festa la spaccata: rompono la vetrina con un tombino e rubano soldi

Ladri nella notte al negozio Al Km Zero di via Volta a Cernobbio. I soliti ignoti, presumibilmente intorno alle tre e mezza della notte tra il 15 e il 16 settembre 2018, dopo che in paese si era svolta la Festa del Borgo. Qualcuno ha spaccato la vetrina del negozio utilizzando un tombino sollevato dalla strada. Dopo avere mandato in frantumi la vetrini si sono inntrufolati e hanno afferrato il cassetto della cassa. Il proprietario ha fatto sapere che il bottino "ammonta a circa un centinaio di euro". Insomma, più i danno provocati che il valore di quanto rubato. Si spera che le telecamere della zona possano avere registrato la scena o comunque possano fornire video con dettagli utili a rintracciare i colpevoli. Il cassetto della cassa è stato ritrovato nella mattina vicino al cimitero. Indagano i carabinieri di Cernobbio.