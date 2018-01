Furto all'Iper di Grandate: arrestata 27enne di Fino Mornasco

Ha rubato merce di vario tipo all'Iper di Grandate, ma è stata scoperta e arrestata.

E' successo nella serata di mercoledì 10 gennaio 2018: la donna, una 27enne residente a Fino Mornasco, A.C. le sue iniziali, ha cercato di asportare della merce dal supermercato. E in effetti ci era quasi riuscita: eliminando i dispositivi antitaccheggio era riuscita a oltrepassare indisturbata le casse, portando con sè prodotti vari per un valore di circa 300 euro.

Il tentativo, però, non è sfuggito al personale di vigilanza del centro commerciale che l'ha bloccata per una verifica, richiedendo subito l’intervento dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione di Fino che ha accertato il reato. La donna, che aveva precedenti penali, è stata arrestata e la merce restituita al personale del supermercato.

Dopo la notte trascorsa in cella, giovedì 11 gennaio 2018 la 27enne è stata processata con rito direttissimo dal Tribunale di Como che ha convalidato l’arresto concedendole i termini a difesa e sottoponendola all’obbligo di firma.