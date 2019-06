Fino Mornasco, ladro sorpreso in casa: rincorso e fermato dai proprietari

Un uomo di 56 anni di Como è stato arrestato sabato sera, 8 giugno 2019, a Fino Mornasco per furto in abitazione. L'uomo aveva appena rubato un portafogli, borse e denaro contante per un totale di 500 euro quando è stato sopreso dai proprietari di Casa. Somno stati proprio loro a rincorrerlo e a fermarlo in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

I militari di Fino Mornasco e Appiano Gentile sono accorsi in pochi minuti: hanno immediatamente appurato che l'uomo, in effetti, aveva cercato di rubare nell'abitazione. Per il ladro sono scattate le manette ai polsi e nella giornata del 10 giugno è stato processato con rito direttissimo.