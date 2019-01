Furto all'Esselunga di Como, ruba merce per 700 euro: arrestato ladro seriale dei supermercati

Ha rubato merce dagli scaffali per un valore di oltre 700 euro all'Esselunga di via Carloni-angolo via Ambrosoli a Como, ma è stato scoperto e arrestato. E non era la prima volta. Furto andato male ad un 68enne italiano, R.G. le iniziali, con precedenti specifici e plurimi per reati contro il patrimonio, colto in flagranza del reato di furto aggravato. Già in passato era stato denunciato per tentativi di furti nei supermercati.

Il furto e l'arresto

L'episodio è successo nel primo pomeriggio di venerdì 18 gennaio 2019, poco prima delle 15: l'uomo era stato beccato dall'adetto alla sicurezza del supermercato Esselunga mentre cercava di guadagnare l'uscita dal varco di ingresso dopo essersi impossessato di merce per un importo di oltre 700 euro. Il vigilante si è accorto e ha chiamato la polizia.

Subito in via Carloni è arrivata una pattuglia della Squadra Volante: portato in Questura, la polizia ha accertato che l’uomo non è nuovo a siffatti episodi ed anche in altre circostanze è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per avere cercato di impossessarsi di ingenti quantitativi di merce all’interno di supermercati. Stante la flagranza di reato ed i plurimi precedenti l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio.

Il processo

All’esito del giudizio direttissimo è stato convalidato l’ arresto: l'uomo ha patteggiato una condanna a 9 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.