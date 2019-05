Furto all'Esselunga di Como, rubano 13 bottiglie di liquore: arrestati ed espulsi

Hanno rubato alcolici dagli scaffali dell'Esselunga di via Carloni a Como nascondendo le bottilglie sotto le magliette sperando di farla franca, ma i loro movimenti non sono sfuggiti agli addetti alla sicurezza: per questo due rumeni sono stati arrestati. In manette, bloccati dalla polizia, sono stati V.C.D., 38 anni, e P.F.I., 22 anni, entrambi cittadini rumeni, giunti da poco in Italia, colti in flagranza del reato di furto aggravato.

Il furto

L'episodio verso le 15.45 di giovedì 16 maggio 2019: i due sono stati notati dall'addetto alla sicurezza aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato, per poi rubare bottiglie di alcolici e nasconderle sotto le magliette. Il personale ha quindi chiamato la polizia: la pattuglia ha bloccato i due facendosi consegnare la refurtiva, ben 13 bottiglie di liquore per un valore di circa 300 euro che i due rumeni nascondevano ancora sotto i vestiti.

L'arresto e l'espulsione

La merce è stata restituita e i due sono stati arrestati e portati nella camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, conclusosi venerdì con la convalida dell’arresto e la condanna di entrambi alla pena di 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale.

Dopo l’udienza i due sono stati condotti nuovamente in Questura al fine di vagliare la loro posizione in Italia e nei loro confronti si è proceduto all’espulsione mediante invito a lasciare il territorio dello Stato.