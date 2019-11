Furto di metallo all'Isotta Fraschini di Dongo: denunciati due stranieri

I carabinieri del nucleo operativo di Menaggio hanno fermato e denunciato due cittadini bulgari di 30 e 32 anni con l'accusa di furto. I due malviventi hanno rubato all'interno dell'azienda Isotta Fraschini (ex Falk) materiale metallico ma non sono riusciti ad andare lontano. Infatti, la chiamata al 112 di alcuni testimoni ha consentito di intervenire rapidamente chiudendo ogni via di fuga ai due bulgari. Il loro furgone è stato intercettato e fermato a Ossuccio. All'interno è stato trovato un lingotto di lega per fusioni, indizio, questo, che il furto potesse essere prodromico ad altri reati.