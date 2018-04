Como, ruba borsello da un'auto: le immagini del ladro su Facebook per mettere in guardia i residenti

Il ladro si guarda intorno e, sicuro di non essere visto, apre la portiera dell'auto, infila il braccio nell'abitacolo, afferra il borsello e fugge via. E' accaduto nella mattina del 5 aprilwe 2018 in un cortile privato di via Monti. Il proprietario dell'auto aveva lasciato per pochi minuti il veicolo in sosta nel posteggio del palazzo dove abita la figlia. Si trovava a pochi metri dall'auto, all'interno del palazzo, quando il malvivente ha commesso il furto.

La figlia dell'uomo derubato ha deciso di pubblicare le immagini del ladro riprese dalle telecamere di sorveglianza. Sebbene il furto sia stato denunciato ai carabinieri la donna ha pensato di avvisare le persone residenti a Como e invitarle a stare attenti a questo losco individuo.