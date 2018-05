Campione d'Italia, ruba un portafoglio al casinò ma viene beccata dalle telecamere: denunciata

Furto all'interno del Casinò di Campione d'Italia. Nei guai è finita una donna di 55 anni denunciata per avere rubato un portafoglio a un'altra cliente.

Il fatto è successo intorno alle 12,30 del 19 maggio 2018 all’interno della casa da gioco dell'enclave quando una cliente è entrata nel casinò effettuando come prassi le operazioni di registrazione presso il banco accettazione. Dopodichè la donna è entrata nell’area slot e, dopo pochi secondi, si è accorta di avere dimenticato il portafogli (contenente denaro e documenti) sul bancone. La cliente è tornata all’ingresso, dove però il portafogli era sparito. Subito ha avvisato la sicurezza ed è stata fatta denuncia ai Carabinieri del Nucleo di Campione d’Italia.

I militari hanno subito visionato i filmati delle telecamere interne: nelle immagini si vede una donna che, entrando a sua volta al Casinò nell'orario del fatto e notando la presenza del portafoglio sul bancone, lo prende e se lo mette in borsa.

I carabinieri hanno quindi controllato gli accessi e, incrociando i dati, hanno identificato la donna: si tratta di una 55enne ragusana domiciliata a Locarno, M.T. le sue iniziali.

Fatale per la ladra il richiamo del gioco: la donna è infatti tornata al Casinò pochi giorni dopo il furto, il 21 maggio. Qui al momento dell'ingresso la sua presenza è stata segnalata da un “allert” precedentemente inserito a richiesta dei carabinieri. I militari l'hanno quindi nuovamente identificata e denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

Non c'è pace per la casa da gioco: il nuovo episodio di cronaca arriva infatti dopo la clamorosa svolta delle scorse ora a proposito della maxi rapina al Casinò messa a segno a marzo 2018 che aveva fruttato un bottino da 756mila franchi. I carabinieri hanno fermato un dipendente della casa da gioco accusato di essere il "palo" che aveva facilitato l'accesso del rapinatore.