Como, entra in casa per rubare ma i proprietari chiamano la polizia: arrestato

Arrestato in flagranza di reato mentre stava rubando in una casa: è successo nella serata di Pasqua in via Airoldi 8 a Como. Una serata movimentata, quella di domenica 1° aprile 2018: i proprietari dell'abitazione si trovavano al piano superiore quando hanno sentito dei rumori provenire dal piano di sotto. Allarmati, hanno subito hanno chiamato la polizia: in via Airoldi, traversa di via Monte Grappa in zona Caserme, sono arrivate le volanti della Questura che hanno sorpreso un uomo, un tunisino, mentre cercava di rubare nella casa.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti.

Lo scorso mese di febbraio i carabinieri avevano arrestato a Canicattì, in Sicilia, un 26enne rumeno responsabile, insieme ad altre due persone, di un furto in appartamento avvenuto mesi prima in centro Como. Anche in quell'occasione era stata la proprietaria dell'abitazione, rientrando in casa, ad accorgersi della presenza dei ladri e ha chiamare le forze dell'ordine.