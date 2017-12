Como, furto di alberi dal giardino pubblico di Ponte Chiasso

Rubati tredici carpini dal giardino pubblico di via Beccaria (angolo via Bellinzona) a Como, nel quartiere di Ponte Chiasso. Su un totale di 26 alberelli che erano stati piantati, la metà è diventata bottino per ignoti ladri di piante. I carpini, che sono alberi della famiglia delle betullaceae, erano stati impiantati lo scorso 4 dicembre 2017. Della mancanza si è accorto il tecnico della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione del verde che avrebbe dovuto installare l'impianto di irrigazione.

Lo scorso settembre erano stati abbattuti sette esemplari di prunus pissardi degradati e i carpini sono stati piantumati per sostituirli e dare decoro al giardinetto pubblico dove lo scorso era iniziata la riqualificazione con l'installazione di alcuni giochi per i bambini. La sottrazione delle piante è stata segnalata alla polizia locale. Ogni ulteriore intervento al momento è sospeso in attesa delle opportune verifiche.