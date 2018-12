Ancora un furto davanti all'asilo di Grandate: spaccano il finestrino dell'auto e rubano una borsa

Ennesimo furto di una borsa da un'auto parcheggiata davanti all'asilo di Grandate. E' successo di nuovo mercoledì 5 dicembre 2018, nel pomeriggio, all'uscita dei bambini della scuola dell'infanzia Achille Brioschi di via Dante, 1.

Secondo quanto appreso, ignoti hanno spaccato il vetro dell'auto di una nonna che era andata a prendere il nipotino all'asilo per rubare la borsa lasciata nella macchina parcheggiata davanti alla struttura, come già successo in passato.

Un nuovo episodio, dunque, messo a segno da ladri attenti e veloci, che sfruttano i pochi minuti in cui i genitori o i nonni entrano a scuola a prendere i bambini.

Le responsabili dell'asilo, poi, hanno raccolto i vetri rimasti a terra dopo il furto per evitare che i bambini potessero farsi male. E la scuola, come sempre quando si verificano questi episodi, è tornata a mettere un cartello all'ingresso per mettere in guardia e invitare a non lasciare le borse incustodite in auto, neanche per pochi minuti.