Furto di bicicletta, inseguimento in zona Caserme: fermato minorenne

Sono circa le 15.30 di martedì 28 agosto 2018 quando una pattuglia dei vigili nota un uomo in zona Caserme a Como che corre inseguendo una ragazzo che fugge in sella a una bicicletta Graziella. L'uomo urla ai vigili che quel ragazzo gli ha appena rubato la bicicletta. Gli agenti di polizia locale inseguono a loro volta il giovane furfante il quale, vedendosi alle strette, abbandona la bicicletta in via Magenta per tentare la fuga a piedi. I vigili però lo raggiungono e lo fermano. Il giovane ha ammesso di avere rubato poco prima la Graziella in via De Cristoforis. Viene portato al comando di polizia locale e denunciato. Alla fine è stato affidato alla madre che è venuto a prenderlo al comando.