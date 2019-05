Ladri italiani di biciclette di lusso arrestati in Svizzera

Hanno rubato biciclette di valore in un negozio specializzato di Lugano: per questo due giovani italiani, residenti in Italia, di 26 e 29 anni, sono stati arrestati dalla Polizia Cantonale.

I due pendolari del furto sono stati controllati e fermati nei pressi della stazione di Paradiso dalle Guardie di confine mentre si trovavano in sella a due biciclette di cospicuo valore. Bici risultate poi rubate poche ore prima a Lugano.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia cantonale hanno inoltre permesso di stabilire che i due avevano effettuato un analogo furto di biciclette a inizio maggio a Paradiso.

L'arresto è stato confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Le ipotesi di reato sono quelle di furto ripetuto, danneggiamento e violazione di domicilio per i fatti già emersi ed altri ancora al vaglio degli inquirenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.