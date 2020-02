Limido Comasco, rubano sigarette e monete al bar "L'ultima follia": arrestati

Hanno 31 e 39 anni i due uomini di Lurago Marinone arrestati per avere derubato il bar L'ultima follia di Limido Comasco all'alba del 18 febbraio 2020. I due uomini intorno alle 4.30 del mattino si sono introdotti nel bar di via Isonzo e hanno scassinato il cambiamonete. Oltre al contenuto della macchinetta hanno arraffato alcuni pacchetti di sigarette e si sono dati alla fuga. Purtroppo per loro un residente della zona si è accorto che era in atto un furto e ha allertato il 112. I carabinieri di Mozzate sono giunti sul posto in pochi minuti riuscendo a intercettare in una vicina via i due malviventi in fuga con ancora il passamontagna. I due sono stati arrestati e sottoposti all'indomani al processo con rito direttissimo con l'accusa di furto aggravato in concorso.