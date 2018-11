Furto di attrezzi edili ad Alzate Brianza: ritrovati ad Agrate

I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno ritrovato gli attrezzi rubati a metà novembre da una ditta edile di Alzate Brianza. Durante un controllo in via Matteotti ad Agrate Brianza i militari si sono imbattuti in un furgone. Nel cassone hanno trovato la refurtiva del valore di circa 55mila euro. Nei guai sono finiti due cittadini romeni incensurati di 54 e 40 anni. Oltre agli attrezzi sono stati trovati anche 9.500 euro in contanti che gli investigatori ritengono essere "di provenienza illecita".