Furto in Acsm, svuotata la cassaforte

Furto alla sede di Acsm: nel weekend tra sabato 2 e domenica 3 giugno ignoti sono entrati in una sede di Acsm vicino a quella principale, nella zona del termovalorizzatore di via Scalabrini, in un complesso che racchiude uffici non a contatto con il pubblico

I ladri hanno approfittato della chiusura del weekend per introdursi nella struttura e svuotare la cassaforte in cui erano contenute diverse centinaia di euro.

Poi hanno scassinato una macchinetta delle bevande, prelevando il contante all'interno.