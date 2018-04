Como, rubano profumi per 350 euro da Acqua & Sapone: arrestati

Hanno rubato profumi per circa 350 euro al negozio Acqua e Sapone di via dei Giovi a Como, ma sono stati rintracciati e arrestati dalla polizia. In manette due 26enni.

E' successo nel pomeriggio di giovedì 19 aprile 2018 intorno alle 16.45.

Una pattuglia della Volante è intervenuta nel negozio dove era stato messo a segno il furto da parte di due giovani.

Le indagini e l'arresto

Dopo aver ricostruisto una descrizione dei due, i poliziotti si sono messi sulle loro tracce, individuandoli in via Paoli, all'altezza del Birrificio. Una volta fermati, i due giovani sono stati portati in Questura e arrestati.

Recuperata anche la refurtiva: un profumo Acqua di Giò da uomo, due confezioni di Paco Rabanne e due confezioni di Hugo Boss, per un controvalore di circa 350 euro.

Le condanne

L'arresto è stato convalidato nella giornata di venerdì 20 aprile: i due giovani, un italiano e un ucraino, entrambi di 26 anni, sono stati condannati rispettivamente il primo a otto mesi e 200 euro di multa e il secondo (già con precedenti specifici) ad un anno e 300 euro di multa.

Il giovane italiano, residente in provincia di Cosenza, è stato rimesso in libertà e gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal Comune di Como. Arresti domiciliari invece per il cittadino ucraino, risultato in regola con le norme sul soggiorno. Gli è stato notificato un avviso orale.