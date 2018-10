Arrestati tre professionisti del furto: depredavano i turisti a Menaggio

Depredavano letteralmente i turisti: scassinavano le portiere delle loro auto a Menaggio e le svuotavano portando via valigie e ogni altra cosa trovavano al loro interno. Alla fine, però, sono stati arrestati. In manette sono finiti tre uomini residenti nelle province di Milano e Monza. Le indagini sono partite nell'estate del 2017 a seguito di una serie di furti per i quali erano stati arrestati due uomini. Le indagini, coordinate dal pm Antonio Nalesso della Procura di Como, hanno permesso di arrivare ad emettere tre ordinanze di custodia cautelare. I tre sono accusati di essere i responsabili di almeno sei furti con scasso ai danni di altrettante vetture di turisti che erano in vacanza sul Lago di Como.

Gli uomini arrestati sono tre italiani, di cui due di origine Sinti. Si tratta di un 38enne di Carugate, un 55enne di Sesto San Giovanni e un 40enne di Monza. I tre sono stati portati al carcere di Monza. Parte della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Menaggio.