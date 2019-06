Furti sulle auto a Brogeda con il “telecomando” che blocca la chiusura: 2 denunciati

Ladri hi-tech Rubavano nella auto parcheggiate al Punto Grill del valico autostradale di Como Brogeda: aspettavano che il proprietario si allontanasse dalla vettura chiudendo le portiere con il telecomando per entrare in azione.

Con un apposito apparecchio chiamato "jammer", infatti, disturbavano le frequenze inibendo il funzionamento del telecomando. Le portiere, di fatto, rimanevano aperte e i ladri potevano così svaligiare tranquillamente le vetture di tutti gli oggetti di valore a bordo.

I controlli

Non l'hanno però fatta franca: dei loro movimenti si sono accorti gli agenti della polizia di Frontiera di Como/Ponte Chiasso che hanno controllato un’utilitaria, già segnalata più volte, con a bordo due persone che, con fare sospetto, si aggiravano nel parcheggio del “Punto Grill”.

Alla vista dei poliziotti i due hanno provato ad allontanarsi, ma sono stati controllati ed accompagnati presso gli Uffici della Frontiera: a bordo dell'auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza totale di 20 centimetri, con una lama di 8, e lìapparecchio jammer, utilizzato anche per l’inibizione dei sistemi antifurto ed antitaccheggio.

La denuncia: espulsi da Como per 3 anni

Si tratta di due 39enni, R.D., cittadino italiano, e M.F., cittadino del Kosovo, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Uno di loro è stato recentemente affidato ai servizi sociali dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, con obbligo di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati e non portare con sé armi o strumenti atti ad offendere. Per entrambi è scattata la denuncia, per il possesso di armi ed oggetti atti ad offendere, e chiavi alterate o grimaldelli. Nello stesso tempo il Questore Giuseppe De Angelis ha emesso nei loro confronti una misura di prevenzione, il foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno, e non potranno più tornare per tre anni a Como e provincia.