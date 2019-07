Furgone della compagnia teatrale incastrato sotto un balcone a Ramponio Verna

Fastidioso quanto curioso imprevisto per il furgone della Compagnia Teatrale Città di Como: nella tarda serata di ieri, mentre percorreva via Alio a Ramponio Verna, il furgone è rimasto incastrato sotto il balcone di un'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L'unico modo per disincastrare il veicolo è stato quello di demolire il balcone. Non si segnalano feriti.