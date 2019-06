Salvatore Inserra, l'uomo morto nell'incidente di Porlezza: lascia moglie e tre figli

Salvatore Inserra di Porlezza, 43 anni: è lui la vittima dell'incidente mortale avvenuto a Porlezza intorno alle 19 del 2 giugno 2019 in via per Osteno. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Fiat 500 sulla quale c'erano un uomo di 39 anni e una ragazzina di 12. L'impatto è stato fatale per il motociclista che è deceduto praticamente sul colpo. Infatti, i soccorritori del 118 non ha potuto nemmeno tentare la disperata corsa all'ospedale.

Salvatore Inserra lascia una moglie e tre figli (un maschietto che frequenta l'asilo e due femminucce che frequentano la quarta elementare e la seconda media).

Il funerale si svolgerà martedì 4 giugno nella chiesa di San Vittore a Porlezza alle 14.30.